Профицит республиканского бюджета за январь-май составил 3,6% к ВВП

рофицит республиканского бюджета за январь-май 2017 года составил 1,4 млрд. рублей, или 3,6% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за 5 месяцев - 1,9 млрд. рублей, или 5,0% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2017 года сложились в сумме 16,8 млрд. рублей, или 39,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 7,5 млрд. рублей, или 41,0%.

За январь-май 2017 года поступление НДС составило 3,8 млрд. рублей, или 40,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,97 млрд. рублей, или 34,4%. Акцизы поступили в сумме 0,9 млрд. рублей, или 40,9%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,5 млрд. рублей, или 48,3%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 4,7 млрд. рублей, или 36,2%, Фонд универсального обслуживания – 18,0 млн. рублей, или 45,8%, Фонд гражданской авиации – 13,1 млн. рублей, или 84,5%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 25,0%.

По состоянию на 1 июня 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 155,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2017 года составили 14,9 млрд. рублей, или 36,3%.

Расходы республиканского бюджета составили 6,1 млрд. рублей, или 36,4% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 2,6 млрд. рублей (36,8%), на финансирование национальной экономики – 1,55 млрд. рублей (36,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 4,8 млрд. рублей (36,4%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 5,05 млрд. рублей (39,8%), Фонда универсального обслуживания – 1,5 млн. рублей (3,8%), Фонда гражданской авиации – 4,6 млн. рублей (29,7%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,002 млн. рублей (0,2%).