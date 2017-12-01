В США разработали самый быстрый 3D-принтер

Американские ученые разработали самый быстрый в мире 3D-принтер, который работает в десять раз быстрее предшественников, сообщает New Atlas.

Инженерам пришлось изменить несколько механизмов внутри и около печатной головки и добавить лазер для ускоренного плавления пластикового сырья. В результате получился аппарат FastFFF, который может за несколько минут напечатать то, на что у обычного 3D-принтера уходит час. Если точнее, то объем выпуска прототипа составляет 127 см3/ч, что примерно в 7 раз выше, чем у коммерчески доступных моделей, а при максимальной скорости он достигает 282 см3/ч, что в 14 раз быстрее, чем печатают аналогичные принтеры в таком же разрешении.

Теперь у изобретателей появилась новая трудность, прежде чем они смогут окончательно заявить об успешности своего проекта - увеличение скорости процесса печати означает, что предыдущий слой не успевает полностью затвердеть, что может привести к искажению формы и ухудшению качества детали. Поэтому им предстоит придумать способ, как охладить слой.

Впрочем, инженеры уверены, что им это удастся, и тогда можно будет печатать небольшие детали за 10 минут, а более крупные - за обеденный перерыв.