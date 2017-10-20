Американский стартап планирует печатать ракеты на 3D-принтере

Новый стартап под названием Relativity Space, планирует использовать массивные 3D-принтеры для производства грузовых ракет.

Основатели компании, два американских аэрокосмических инженера, собираются таким образом удешевить производство ракет в 10 раз, пишет TechCrunch.

Создатели Relativity Space - это бывший специалист компании Blue Origin Тим Эллис и Джордан Нун, который ранее работал в SpaceX. Они считают, что создание ракеты при помощи 3D-печати в перспективе "неизбежно" и хотели бы быть одними из первых в данной сфере.

Строго говоря, Relativity Space не придумывали идеи печати компонентов ракеты на 3D-принтере: эта технология доступна и сейчас, но процесс идет медленно и стоит гораздо дороже, чем другие технологии. Но стартап пошел по пути создания своих собственных 3D-принтеров с нуля. Такие принтеры будут достигать шести метров в высоту и смогут создавать топливные баки ракеты в течение нескольких дней.

Таким образом, в случае успеха, стартап сможет напечатать свою ракету всего за месяц. Для сравнения: людям для создания подобного аппарата сейчас нужно в несколько раз больше времени.

К 2021 году Relativity Space намерена наладить выпуск тридцатиметровых ракет со стоимостью запуска в районе $10 миллионов. Это примерно в десять раз меньше, чем тратится на строительство ракеты сейчас.