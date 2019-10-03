Последнее обновление: 03.10.2019 13:03

Microsoft представила складной смартфон под Android

Microsoft представила в среду в Нью-Йорке складной смартфон Surface Duo, который также можно применять как планшет.

Смартфон рассчитан на операционную систему Android. Он имеет два экрана диагональю 5,6 дюйма каждый. В раскрытом состоянии устройство можно применять как планшетный компьютер с диагональю экрана 8,3 дюйма. В сложенном виде смартфон помещается в карман, передает ТАСС.

Оба экрана могут одновременно отображать работу отдельного приложения. Кроме того, один из экранов можно использовать в качестве виртуальной клавиатуры или джойстика. Партнером Microsoft при разработке Surface Duo выступила компания Google.

Устройство поступит в продажу в 2020 году. Некоторые его технические характеристики пока не раскрываются. К примеру, официально не было объявлено, каким процессором оно будет оснащено, а также будет ли иметься камера на его задней панели.

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