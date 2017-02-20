В Штатах начали продавать летающий внедорожник

Компания SkyRunner начала продажи летающего автомобиля, который может передвигаться по пересеченной местности. Об этом пишет Aviation Week.

"Новый летающий внедорожник SkyRunner предназначен для сертифицированных пилотов-спортсменов и внешне напоминает багги. Он оснащен углепластиковым корпусом и парапланом, который складывается в специальный отсек. Машина оборудована двумя двигателями: Rotax 914UL и Polaris. Для взлета транспортному средству необходим участок длиной 137 метров. В воздухе SkyRunner может развивать скорость до 66 километров в час, дальность полета достигает 220 километров. Стоимость машины составляет 139 тысяч долларов", - указывается в публикации Naked science.

Созданием аналогичного аппарата в настоящее время занимается французская Vaylon. Ее транспортное средство Pegase Mk.2 разрабатывается для сил специальных операций и также представляет собой багги с толкающим винтом и складным парапланом.

Сейчас разработкой летающих автомобилей занимаются ряд компаний. Предполагается, что такие транспортные средства, будучи сертифицированными для полетов на небольшие расстояния и для передвижения по автодорогам, позволят повысить свободу перемещения и разгрузить трассы.