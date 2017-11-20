В Беларуси советника украинского посольства объявили персоной нон грата

Советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Беларуси за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность" из-за дела украинского журналиста, обвиняемого в создании агентурной сети. Об этом сообщил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

В понедельник белорусские чекисты подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко "за шпионаж и создание в Беларуси агентурной сети".

"(Шаройко) подтвердил, что координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата", - сказа Побяржин.