Последнее обновление: 20.11.2017 20:10

В Беларуси советника украинского посольства объявили персоной нон грата

Советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Беларуси за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность" из-за дела украинского журналиста, обвиняемого в создании агентурной сети. Об этом сообщил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин.

В понедельник белорусские чекисты подтвердили задержание украинского журналиста Павла Шаройко "за шпионаж и создание в Беларуси агентурной сети".

"(Шаройко) подтвердил, что координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон-грата", - сказа Побяржин.

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