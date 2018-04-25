СБУ разоблачила попытку вербовки украинца спецслужбами Беларуси

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки жителя Черниговской области спецслужбами Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал в Беларусь, чтобы посетить родственников. Во время очередной поездки украинец был задержан правоохранительными органами этой страны за якобы нарушение правил торговли. При этом представители КГБ Беларуси, угрожая уголовным преследованием, требовали от мужчины передавать информацию о военных объектах, размещенных на приграничной территории. Полученные сведения необходимо было предоставлять представителю белорусской спецслужбы во время выездов в Беларусь.

Вернувшись домой, мужчина сразу обратился к СБКУ и предоставил все необходимые показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных перед ним задачах.

Согласно статье 111 УК, госизмена карается лишением свободы на срок до 15 лет. Учитывая тот факт, что гражданин Украины не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил правоохранителям о своей связи с ними, суд освободил его от уголовной ответственности, пишет LIGA.net.