На Мостовщине дохнут свиньи

В деревне Пацевичи Мостовского района в последнее время стали дохнуть свиньи.

Их трупы обычно закапывали, но после того, как один житель обратился в госстрах за компенсацией убытков, началось выяснение обстоятельств происшествия, пишет Газета Слонимская.

Свиная чума или другая болезнь подкосила скотину, пока неизвестно, но специальная комиссия переписала всех свиней на крестьянских усадьбах и велела их вырезать до конца минувшей недели.

Чтобы свинину не вывозили, у деревни выставили круглосуточный милицейский пост, который проверяет все автомобили, выезжающие из деревни.