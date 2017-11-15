Последнее обновление: 15.11.2017 12:52

На Мостовщине дохнут свиньи

В деревне Пацевичи Мостовского района в последнее время стали дохнуть свиньи.

Их трупы обычно закапывали, но после того, как один житель обратился в госстрах за компенсацией убытков, началось выяснение обстоятельств происшествия, пишет Газета Слонимская.

Свиная чума или другая болезнь подкосила скотину, пока неизвестно, но специальная комиссия переписала всех свиней на крестьянских усадьбах и велела их вырезать до конца минувшей недели.

Чтобы свинину не вывозили, у деревни выставили круглосуточный милицейский пост, который проверяет все автомобили, выезжающие из деревни.

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