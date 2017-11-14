Китайский суперкомпьютер в четвертый раз признали самым быстрым в мире

Китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight четвертый раз подряд возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров TOP500.

«Согласно обновленному рейтингу 500 самых быстрых суперкомпьютеров в мире TOP500, опубликованному в понедельник, китайский Sunway TaihuLight с производительностью 93,1 петафлопс четвертый раз стал самым быстрым суперкомпьютером в мире», - говорится в сообщении агентства «Синьхуа».

Отмечается, что второе место в рейтинге занял также китайский компьютер Tianhe-2 с производительностью 33,86 петафлопс.

В пятерку лидеров также вошли: швейцарский суперкомпьютер Piz Dain (самый быстрый в Европе), Gyoukou из Японии, который отодвинул на пятое место самый быстрый суперкомпьютер Соединенных Штатов Америки - Titan.

Рейтинг суперкомпьютеров TOP500 составляется с 1993 года и выходит дважды в год в июне и ноябре. Список самых быстрых суперкомпьютеров в мире составляется на основе результатов производительности LINPACK.