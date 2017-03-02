На юге Китая началось строительство завода дисплеев Foxconn

В городе Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун в среду началось строительство завода компании Foxconn по производству LCD-дисплеев, стоимость которого оценивается в 8,8 миллиарда долларов США, передает в четверг агентство Синьхуа.

Завод будет расположен в районе Цзэнчэн, его площадь составит около полутора квадратных километров. Согласно планам, завод будет достроен к июню 2019 года. На заводе в будущем будут производиться LCD-дисплеи разрешением до 8К, смарт-ТВ, электронные доски и другая продукция.

Годовой объем производства в денежном эквиваленте оценивается в размере 92 миллиардов юаней (около 13,4 миллиарда долларов США). Строительство завода позволит создать от 6 до 10 тысяч рабочих мест.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что совместное предприятие Foxconn и Sharp — Sakai Display Products Corp — инвестирует 61 миллиард юаней (8,8 миллиарда долларов) в строительство в Китае нового завода LCD-дисплеев.

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших мировых поставщиков электронных компонентов. В числе ее контрактных клиентов — крупнейшие бренды технологического сектора, включая Apple, Nokia, Sony, HP и других. В августе Foxconn закрыла сделку по покупке 66% японской корпорации Sharp за 388,8 миллиарда иен (3,8 миллиарда долларов).

Sharp — некогда один из крупнейших производителей телевизоров, дисплеев, а также полупроводников. Сейчас Sharp, как и ряд других японских корпораций, находится в затяжном кризисе, вызванном, в том числе, усиливающейся ценовой и технологической конкуренцией множества китайских и крупных южнокорейских конкурентов.