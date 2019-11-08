Китай начал разработку сети 6G

Министерство науки и технологий КНР объявило о том, что две параллельные группы займутся работами по созданию сетей 6G. В одну из них будут включены представители профильных правительственных министерств, в другую — научные институты, компании и 37 университетов.

По итогам исследований они должны представить в Миннауки свои предложения, сообщает РБК.

Заместитель министра науки и технологий Ван Си при этом признал, что идея 6G находится на зачаточном уровне, и пока совершенно неясно, как подойти к этому вопросу с технической точкой зрения.

Между тем о своих разработках по данной теме заявлял в сентябре СЕО компании Huawei Жэнь Чжэнфэй. Он также сказал, что сам проект находится на очень ранней стадии, и пройдет очень много времени, прежде чем речь пойдет о его внедрении в жизнь.

В начале ноября Китай оказался одной из первых стран, запустивших коммерческие сети 5G, необходимые в том числе для поддержки беспилотных автомобилей и проектов, связанных с виртуальной реальностью. Однако, как сообщает CNBC, до сих пор неясно, какое именно влияние на мировое производство окажет это изобретение.

Развитие 5G к тому же оказалось одной из сфер, ставших предметом разногласий в отношениях США и Китая. Белый дом обвинил занимающуюся созданием оборудования для этих сетей Huawei в угрозе национальной безопасности и потребовал от американских компаний не сотрудничать с китайским производителем. В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес.

Китай - не первая страна, которая начала разработки сетей 6G. Ранее изучением перспектив этой технологии занялась группа «6Genesis» в университете финского города Оулу.