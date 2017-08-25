Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Китайский квантовый детектор "видит" субмарины за несколько километров

Китайская академия наук объявила об успешной разработке технологии, которая позволит военным обнаруживать подводные лодки на расстоянии нескольких километров, пишет "Популярная механика".

Ученые из Шанхайского института микросистем и информационных технологий при Китайской академии наук разработали магнитометр на основе массива сверхпроводящих квантовых интерферометров, который может обнаруживать подводные лодки с расстояния нескольких километров, а не сотен метров. Это позволит китайцам полностью контролировать воды Южно-Китайского моря, что вызвало серьезные опасения у США.

Китайский детектор подводных лодок использует технологию сверхпроводящих квантовых интерферометров SQUID (Superconducting Quantum Interference Device), которые учёные впервые объединили в массив. Действие интерферометров основано на законах квантовой механики: их чувствительность к магнитным полям в сотни раз выше, чем у обычных, и находится на пороге фонового значения магнитного поля.

Магнитометры обнаруживают подлодки, как своего рода аномалии в условно ровном магнитном поле Земли, но дальность их действия невелика. Использование квантовых технологий многократно увеличивает чувствительность такого детектора, но вместе с нужным сигналом он поймает и бесконечно большое количество шумов, включая отголоски солнечных бурь. В свое время в США так и не смогли решить проблему отсеивания помех, а вот в Китае, похоже, достигли положительного результата.

По крайней мере, так утверждалось в китайской прессе, но спустя несколько дней все упоминания об этом исчезли из открытых источников. Сообщалось, что учёные смастерили целый массив из сверхпроводящих квантовых интерферометров SQUID и разработали алгоритм, который сравнивает их показания и игнорирует посторонние объекты и помехи, концентрируясь лишь на подводных лодках.

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