Уникальный монетный двор IV века нашли под собором в центре Софии

Археологи обнаружили в центре болгарской Софии огромный монетный двор эпохи поздней Римской империи, где печатали уникальные для того времени монеты, сообщает научный журнал Archeology in Bulgaria.

Раскопки проводятся на месте античного города Сердика. Сейчас здесь находится кафедральный собор Святой недели с одноименной площадью.

Ученые проводят раскопки несколько лет, однако только недавно обнаружили остатки большого здания, построенного примерно во второй половине II века нашей эры. Строение, по мнению ученых, было разрушено аж в VI веке. Кроме того, археологи наткнулись на керамический сосуд, в котором находилось 2974 серебряных и 5 бронзовых монет. Монеты относятся к эпохе правления римских императоров Галлиена (253-268 годы нашей эры), Клавдия II (268-270 годы) и Аврелиана (270-275 годы), а также к началу IV века нашей эры.

Кроме того, специалисты заметили, что в археологическом слое IV века присутствуют следы обработки металла. Также ученые обнаружили части инструментов для производства денег. Тем самым, исследователи подтвердили выдвинутую в 1980-х годах гипотезу болгарского профессора Магдалины Станчевой, согласно которой под собором Святой Недели находится большое здание римской эпохи, имевшее важное общественное значение.

"В III веке нашей эры почти все города в римской провинции Фракия (Фракия) чеканили монеты. На обратной стороне у них обычно была надпись на греческом языке, а на другой — изображение нынешнего императора", — рассказывает археолог Веселка Кацарова, возглавляющая раскопки.

При этом многие монетные дворы Фракии чеканили деньги, имевшие хождение только в пределах провинции. Обнаруженное учеными здание, в свою очередь, обладало уникальным статусом в империи, хотя причины этого до сих пор не ясны.

"После административной реформы конца III – начала IV века Сердика стала одним из нескольких имперских монетных дворов, которые имели право чеканить бронзовые, серебряные и золотые монеты. Другие монетные дворы были расположены в Риме, Константинополе и Салониках. Это означает, что монетный двор в Сердике чеканил монеты не от имени местных властей, а действовал с санкции императора. Поэтому выпускавшиеся здесь монеты целиком представляют собой совершенно другую категорию древнеримских денег", - уточняет археолог.