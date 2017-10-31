Российские производители просят защитить рынок от машин Гомсельмаша

Российские производители сельхозтехники на фоне роста выпуска почти на четверть и сокращения госсубсидий с 2018 года обеспокоились ужесточением конкуренции со стороны Беларуси.

По мнению ассоциации «Росспецмаш», увеличение господдержки белорусского Гомсельмаша создает неравные условия на рынке РФ. При этом российским производителям на рынок Беларуси попасть очень сложно. Эксперты отмечают, что белорусский рынок невелик и у Минска более гибкая система поддержки экспорта.

Выпуск сельхозтехники в РФ за январь-сентябрь вырос на 24%, до 82,5 млрд руб., сообщили “Ъ” в профильной ассоциации «Росспецмаш». Выпуск зерноуборочных комбайнов увеличился на 14%, до 4,3 тыс. шт., полноприводных тракторов — на 16%, до 1,81 тыс. шт., плугов — на 3,7%, до 2,3 тыс. шт. Выпуск сеялок вырос на 16%, до 4,3 тыс. шт., пресс-подборщиков — на 11%, до 1,6 тыс. шт. По прогнозу ассоциации, в 2017 году производство вырастет на 25%. Государство поддерживает отрасль субсидиями — оно оплачивает потребителю российской продукции скидку 15–20%. В 2017 году на программу поддержки потратят 15,7 млрд руб. В 2018 году, согласно проекту бюджета, субсидии сократятся до 8 млрд руб., но в октябре Владимир Путин заявил, что будет выделено еще 2 млрд руб. По оценкам Росспецмаша, для сохранения темпов роста выпуска до 2021 года необходимо ежегодно не менее 15 млрд руб.

При этом в отрасли подчеркивают: в сегменте комбайнов белорусская техника все больше захватывает рынок. Так, по оценке Росспецмаша, в 2015 году Гомсельмаш продал в РФ 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году — 1,75 тыс. машин. В 2017 году в ассоциации ожидают продажи 1,85 тыс. шт. при объеме рынка около 7,2 тыс. единиц техники, то есть белорусы могут занять уже более 25% рынка. По словам собеседника “Ъ” в отечественном концерне, Гомсельмаш с учетом существенной господдержки (в конце 2015 года получил заем от государства на $425 млн под 7% с условием погашения до 2029 года) может продавать продукцию на привлекательных условиях — без залога, в рассрочку. Кроме того, белорусская техника дешевле на 15-20%, говорит он.

Комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субсидии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по программе федерального лизинга, тогда как российская техника на белорусский рынок доступа не имеет, уверяет источник “Ъ”. По его словам, российские компании, чтобы продать технику в Беларусь, должны получить заключение от местного Минпрома, а также заявление от крестьянина, согласного купить не отечественную технику. Другой собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, объясняет непопулярность российской техники в Беларуси тем, что местные аграрии «не очень состоятельные: если они покупают технику, то преимущественно ту, которая субсидируется государством».

«Если белорусские производители получают такую поддержку, то нам нужна аналогичная», - сказал помощник президента Росспецмаша Вячеслав Пронин.

В виде меры, уравнивающей условия, в ассоциации предлагают «политическим решением» предоставлять субсидии только на покупку российской техники. В Минпроме Беларуси и Гомсельмаше не предоставили комментариев.

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 2016 году рынок зерноуборочных комбайнов в РФ вырос на 25%, до 6,3 тыс. шт., доля российских марок выросла на 7 п. п., до 71%. Продажи комбайнов, изготовленных в РФ из белорусских сборочных комплектов, составили 19% рынка. А импорт комбайнов из Беларуси значительно снизился — с 411 до 97 единиц. Впрочем, в ЕЭК пояснили “Ъ”, что производители РФ зачастую проигрывают конкуренцию из-за «особенностей проведения открытых конкурсов на закупку в Беларуси».

В Минпромторге сообщили, что проблема доступа российской сельхозтехники в Беларусь регулярно обсуждается, отметив, что сейчас «торговля в области сельхозтехники носит несбалансированный характер». При этом в ведомстве подчеркнули, что «Минпром Беларуси ранее не информировал о планируемом решении» отсрочить погашение кредита Гомсельмаша до 2029 года и сейчас проводится оценка возможного негативного влияния на российские предприятия.

Рынок Беларуси относительно небольшой, в 2017 году он составит около 11 млрд руб., оценивает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, и с точки зрения российского экспорта представляет интерес для навесной техники, а также для комбайнов. Эксперт отмечает: у Беларуси более гибкая система поддержки экспорта — например, экспортное кредитование белорусские производители могут предоставлять по ставкам на уровне 6% в российских рублях и примерно 2,5% — в долларах.