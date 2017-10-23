США готовятся перевести ядерные бомбардировщики на круглосуточное дежурство

США готовятся перевести на круглосуточное боевое дежурство ядерные бомбардировщики B-52, сообщил начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн.

Генерал отметил, что в последний раз бомбардировщики с ядерным оружием несли круглосуточное боевое дежурство в 1991 году, когда после распада СССР окончилась "холодная война". По его словам, это отражает изменяющуюся геополитическую обстановку, в том числе воинственная риторика Северной Кореи, которая наращивает свой ядерный арсенал.

"Мир — это опасное место, есть люди, которые открыто говорят о применении ядерного оружия. Это больше не биполярный мир, где есть только мы и Советский Союз. Теперь есть другие игроки с ядерным оружием", - заявил военный в интервью изданию Defense One.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.