Последнее обновление: 11.09.2017 17:50

США раздумывают на созданием нового типа ядерных бомб

Администрация президента США Дональда Трампа раздумывает над разработкой нового типа ядерного оружия – "мини-бомб", отличающихся меньшими размерами и степенью ущерба, пишет Politico со ссылкой на источники.

Подобное оружие предоставит американским военным больше стратегических возможностей. Использование традиционного ядерного оружия запрещено многочисленными международными конвенциями, а получить разрешение на применение более слабых образцов реальнее.

Новое вооружение призвано сдержать потенциальных врагов, в первую очередь Россию и Северную Корею, отмечает издание. По мнению источника Politico, во многом это "оправданный шаг", так как противники продолжают наращивать свой ядерный потенциал.

Опрошенные изданием эксперты напоминают, что разработка подобного оружия означает отход от политики администрации Барака Обамы, который, наоборот, запрещал разработку любого нового ядерного оружия.

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