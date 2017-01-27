«Часы судного дня» из-за Трампа стали ближе к катастрофе на 30 секунд

Организаторы проекта «Часы судного дня» сдвинули стрелки часов на 30 секунд ближе к полуночи из-за угрозы, которую, по их мнению, представляет избрание Дональда Трампа. Сейчас они показывают 23:57:30, сообщается в официальном Twitter чикагского Бюллетеня ученых-атомщиков, который ведет проект.

В пояснении к этому решению ученые отмечают, что перевести стрелки часов их подтолкнули недавние высказывания Дональда Трампа о необходимости увеличения ядерного потенциала США и повышение угрозы негативных климатических изменений из-за действий новой администрации.

В заявлении совета директоров бюллетеня подчеркивается, что сейчас стрелки часов, ведущих условный отсчет времени до глобальной катастрофы, ближе к полуночи, чем в 1984 году, во времена холодной войны. Тогда, в период правления Рональда Рейгана, призывавшего к полномасштабной конфронтации с СССР, стрелки часов находились на 23:57.

«Обладающие разумом государственные деятели должны действовать немедленно, уводя человечество от края пропасти», — предупреждают авторы проекта.

Проект «Часы судного дня» был создан в США в 1947 году авторами проекта первой атомной бомбы. Часы символизируют время, оставшееся до глобальной катастрофы, которая должна условно наступить в полночь. Ближе всего часы приближались к отметке глобальной катастрофы в 1953 году, когда США и СССР с разницей в несколько месяцев испытали свои первые термоядерные бомбы.

В этом году стрелки часов впервые в истории были сдвинуты менее чем на минуту.

В декабре 2016 года Дональд Трамп заявил о необходимости увеличения ядерного потенциала США. Новый президент не исключил возможности применения ядерного оружия против исламистов на Ближнем Востоке.