Вице-президент ПАСЕ Фишер подал в отставку

Подал в отставку вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, глава группы Европейской народной партии в ПАСЕ Аксель Фишер. Об этом написал в Facebook народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Глава крупнейшей группы ПАСЕ, группы Европейской народной партии, Аксель Фишер ушел в отставку. Большие изменения в ПАСЕ", - отметил он.

Фишер - депутат бундестага от Христианско-демократического союза - был спецдопкладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.