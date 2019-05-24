Правым популистам не разрешили создать фракцию в ПАСЕ

Представителям "Альтернативы для Германии" и других правопопулистских партий не позволили создать собственную фракцию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Соответствующее заявление отклонило подавляющее большинство членов президиума ПАСЕ, сообщил в интервью AFP депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Франк Швабе, участвовавший, наряду с 19 другими депутатами, в заседании в Париже в четверг, 23 мая.

Представители целого ряда правопопулистских партий подали заявление о создании собственной фракции в ПАСЕ еще в январе. В Парламентской ассамблее это вызывало негативную реакцию не только у левых и "зеленых", но и у мусульманских стран-членов Совета Европы, в том числе у Турции и Азербайджана, которые пожаловались на исламофобские высказывания некоторых членов правопопулистских партий.

Фракцию "Новая европейская демократия - Европа наций и свобод" намеревались создать 20 членов ПАСЕ: четверо представителей АдГ, а также депутаты от Австрийской партии свободы (АПС), итальянской "Лиги" и правые популисты из Болгарии, Чехии и Эстонии. Согласно регламенту, для создания фракции необходимо не менее 20 депутатов как минимум из шести стран. Они должны обязаться "уважать и продвигать основные ценности Совета Европы".

Из-за последнего предписания решение по поводу образования правопопулистской фракции ПАСЕ откладывалось дважды. Франк Швабе в интервью AFP отметил, что Совет Европы был создан для защиты демократии, прав человека и правовой системы, однако АПС, АдГ и "Лига" хотят, по его словам, "разрушить демократию и правовую систему и лишить людей их основных прав".

Немецкий социал-демократ указал, что многие члены правопопулистских партий являются "расистами, антисемитами и исламофобами". Это фундаментально противоречит ценностям Совета Европы, констатировал Швабе.