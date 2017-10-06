Президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт подал добровольное прошение об отставке. Об этом на своей странице в Facebook написал глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, который в этом году летал в Сирию к Асаду на российском правительственном самолете, только что добровольно подал в отставку. Он решил не ждать финального голосования в Ассамблее, запланированного на понедельник», - написал Арьев и разместил фото заявления Аграмунта в своем Facebook.

Тем временем запись об уходе с поста главы ПАСЕ появилась на странице Аграмунта в Twitter: «Сегодня, по личным причинам, я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы», - сказано в сообщении.