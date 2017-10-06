Цены на золото достигли минимумов 2 месяцев на фоне роста доллара накануне выхода трудовой статистики США

Цены на золото достигли минимумов почти двух месяцев, торгуясь в узком диапазоне в пятницу, так как доллар вырос до максимумов более семи недель накануне публикации трудовой статистики США.

В 12.23 золото торговалось по $1.268,26 за тройскую унцию по сравнению с $1.267,65 за унцию при закрытии торгов в четверг, после достижения минимума с 9 августа ранее в ходе сессии.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $2,6 до $1.270,6 за унцию.

Азиатские акции выросли вслед за подъемом на Уолл-стрит, а индекс доллар достиг максимума более семи недель на фоне признаков экономического роста и надежд на прогресс в отношении налоговых реформ США, в то время как инвесторы ожидали выхода американской трудовой статистики, которые укажут на катализаторы роста в краткосрочной перспективе.

Как ожидается, данные о занятости США за сентябрь укажут на замедление активности в этой сфере из-за последствий ураганов “Ирма” и “Харви”.

Рынки ожидают, что ФРС США повысит процентные ставки третий раз за год в декабре.

По мнению главы ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, регулятору будет нужно поднять ставку, чтобы привести американскую экономику к полной занятости и достичь целевого уровня инфляции в 2 процента.

Серебро торговалось по $16,59 за унцию по сравнению с $16,58 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $916,30 по сравнению с $911,00, палладий - $938,50 против $939,00.