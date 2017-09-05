Цены на золото выросли, держатся вблизи пика 1 года на фоне роста спроса на актив-убежище

Цены на золото выросли во вторник, оставаясь вблизи годовых максимумов, так как последнее и пока самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР, подстегнуло спрос на актив-убежище.

В 13.08 золото торговалось по $1.331,86 за тройскую унцию по сравнению с $1.334,30 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $6,8 до $1.337,3 за унцию.

“Последние несколько дней наблюдается значительное бегство от риска, однако еще есть некоторые сомнения касательно того, как северокорейский кризис повлияет на рынки”, - сказал аналитик Дэниел Хайнс из ANZ.

Рынки акций находились под давлением во вторник после мировой распродажи днем ранее на фоне ядерного испытания в Северной Корее, в то время как доллар снизился к японской иене и швейцарскому франку в связи с опасениями, что КНДР может провести очередные ракетные испытания.[MKTS/GLOB] [USD/]

Согласно данным разведки Южной Кореи, Северная Корея перемещает межконтинентальную баллистическую ракету к западному побережью полуострова, сообщило южнокорейское издание Asia Business Daily во вторник, со ссылкой на анонимный источник в разведслужбе.

США в понедельник обвинили торговых партнеров Северной Кореи в поддержании ядерных амбиций Пхеньяна, в то время как Вашингтон объявил, что “рассматриваются все варианты ответа на северокорейскую угрозу”.

Серебро торговалось по $17,86 за унцию по сравнению с $17,89 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $1000,00 по сравнению с $1007,00, палладий - $977,50 против $977,00.