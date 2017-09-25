Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Цены на золото снизились в понедельник, удерживаясь вблизи достигнутых на прошлой неделе минимумов одного месяца, на фоне укрепления доллара и ослабления опасений вокруг КНДР.

В 14.16 золото торговалось по $1.294,43 за тройскую унцию по сравнению с $1.296,98 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $0,2 до $1.297,7 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников вырос на 0,2 процента до 92.32.

Евро снизился после переизбрания Ангелы Меркель на четвертый срок на воскресных выборах. Несмотря на победу, Меркель будет труднее сформировать прочную коалицию в разрозненном парламенте из-за усиления позиции ультраправой партии.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье расширил иммиграционный указ в воскресенье, введя ограничения на въезд в страну для граждан КНДР.

Спрос на физическое золото в Азии оставался слабым на прошлой неделе несмотря на снижение цен, так как покупатели ждали дальнейшей коррекции. В Индии активность на рынке была ограничена из-за правительственных мер, призванных повысить прозрачность торговли.

Серебро торговалось без изменений по $16,95 за унцию, платина стоила $932,49 по сравнению с $930,50, палладий - $921,50 против $916,50.