Цены на золото мало менялись на тихих торгах накануне выхода данных о занятости США

Золото торговалось в узком диапазоне в четверг, так как доллар был стабилен на фоне сильного роста активности в сфере услуг США, а рынки ожидали выхода данных о занятости в стране без учета сельскохозяйственного сектора в пятницу.

В 12.44 золото торговалось по $1.278,29 за тройскую унцию по сравнению с $1.274,31 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $4,1 до $1.280,8 за унцию.

Доллар вырос к корзине основных валют в четверг, после того как опубликованные в среду данные о том, что активность в секторе услуг США в сентябре ускорилась, но снижение доходности госбондов США ограничивало подъем.

Рынки ожидали выхода статданных о занятости в США без учета сельскохозяйственного сектора, в то время как инвесторы полагали, что рост числа новых рабочих мест в стране замедлится в сентября из-за масштабных последствий двух мощнейщих ураганов.

Азиатские акции слегка выросли на ранних торгах при поддержке сильных данных США, в то время как торги были вялыми из-за праздников, а инвесторы, скорее всего, останутся осторожными из-за неуверенности в том, как последствия недавних ураганов повлияют на экономику США.

По мнению вице-председателя ФРС Стэнли Фишера, новый глава ФРС должен обладать достаточно “гибким умом”, чтобы уметь сменить политику в острые кризисные периоды.

Серебро торговалось по $16,62 за унцию по сравнению с $16,58 к закрытию торгов в среду, платина стоила $913,50 по сравнению с $912,50, палладий - $928,70 против $922,00.