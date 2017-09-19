Последнее обновление: 19.09.2017 17:19

Довоевались: на учениях "Запад-2017" вертолет обстрелял ракетами зрителей (дополнено)

Во время учений "Запад-2017" российский военный вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Именно на этом полигоне накануне наблюдал за учениями президент РФ Путин.

По словам источника 66.ru, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент: «Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами». Из-за большого разлета осколков «сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы».

«Пострадали, скорее всего, журналисты», - сообщил осведомленный источник.​

Точно неизвестно, когда произошел инцидент. Однако из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что 17 сентября экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации «отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

Чуть позднее Минобороны России подтвердило, что в ходе учений «Запад-2017» один из вертолетов случайно выпустил неуправляемую ракету.

При этом ведомство отрицает, что в результате кто-то пострадал, пишет meduza.iо.

Минобороны назвало «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью» заявления о том, что вертолет произвел залп «по толпе журналистов».

Между тем Минобороны РФ уличили во лжи. В сети появилась докладная обстрелявших людей летчиков.

Документ опубликовал на своей странице в ВКонтакте пользователь Военный Осведомитель.

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