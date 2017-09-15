Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября повысится на $3,8 за тонну

С 1 октября экспортная пошлина на нефть в РФ составит $87,9 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

В настоящее время она составляет $84,1 за тонну. Таким образом, пошлина повысится на $3,8 за тонну.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября составила $51,81591 за баррель, или $378,3 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $13,6 с $12,9.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $26,3 (сейчас $25,2 за тонну), на темные - $87,9 ($84,1).

Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $26,3 с $25,2, прямогонного (нафта) - до $48,3 с $46,2.

Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.

Пошлина на кокс повысится до $5,7 с $5,4 за тонну.