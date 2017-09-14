Антидопинговые агентства 17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) получил обращение руководителей 17 национальных антидопинговых агентств с призывом отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2018 года. Среди подписавших призыв — представители США, Канады и Великобритании, сообщает The Guardian.

«В настоящее время невозможно провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. Из-за этого на Играх-2018 в Пхенчхане может возникнуть опасность для «чистых» атлетов. Существует огромное количество улик, косвенно доказывающих, что российские спортсмены применяли допинг на Олимпиаде-2014 в Сочи, но полного расследования до сих не проведено. Из-за этого «чистота» Игр в Пхенчхане находится под угрозой. Также нас беспокоит тот факт, что за последние четыре года российские спортсмены прошли недостаточное количество допинг-тестов», — говорится в обращении.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена подготовила два доклада, посвященных допингу в России. Первый вышел 18 июля 2016 года, второй — 9 декабря того же года. Канадский специалист утверждал, что в России существует допинговая система, которая затрагивает многие виды спорта и поддерживается на государственном уровне. По его словам, благодаря этой системе сборной России удалось на Олимпиаде в Сочи подменить множество допинг-проб и скрыть случаи употребления допинга российскими спортсменами, в том числе речь шла и о призерах Олимпиады.

МОК после публикации этих докладов отстранил от участия в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро несколько десятков российских спортсменов, а также объявил о создании собственных комиссий, которые должны были проверить предоставленные Маклареном данные.

В начале августа глава МОК Томас Бах сообщил, что ученые нашли метод определения, были ли вскрыты пробирки для допинг-проб. Этот метод должен помочь доказать или опровергнуть факты манипуляций с пробирками на Олимпиаде в Сочи.

По окончании расследования МОК намерен принять решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 в Пченчхане. Решение должно быть объявлено не позднее ноября, когда во всех видах спорта стартует зимний сезон.