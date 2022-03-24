Лукашенко назначил Баскова одним из ответственных за развитие спорта в стране

Лукашенко поручил провести масштабную ревизию белорусского спорта и назначил ответственных за спорт в стране.

По его словам, за спорт отвечают три человека: вице-премьер, министр и президент Национального олимпийского комитета, а особые задачи возложены на Дмитрия Баскова.

"Ты там будешь как главный контролер и будешь отвечать за спорт. У тебя огромные полномочия и права", - сказал Лукашенко.

"Соберитесь, если вы хотите работать, проревизируйте все, не только в зимних видах спорта, и повыкидывайте бездельников. Разберитесь. Я Олимпиады ждать не буду", приказал он.

Выступление белорусской команды на Олимпиаде в Пекине пенсионер назвал никчемным.

"Мы четыре года провалили. Вы съели деньги государственные просто так. Вывод один: так больше быть не может. Задачи я вам поставил. Государству нужен результат", - продолжил Лукашенко.

"Давайте, мужики, засучивайте рукава и начинайте работать! Вот весь итог. Вы знаете, что делать. Начинайте делать. В противном случае вы работать не будете. Все я вам сказал. Хотите работать - работайте. За мной не заржавеет. Будет результат - вы будете всегда в почете, уважении. И в материальном отношении. Мы в любых сложных ситуациях найдем средства, чтобы поддержать и тренера, и спортсмена. Если вы хотите", - пообещал Лукашенко.