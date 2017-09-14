МОК выбрал столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов

Париж станет столицей летних Олимпийских игр 2024 года, Лос-Анджелес проведет летнюю Олимпиаду-2028. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Решение об этом было единогласно принято на сессии в Лиме (Перу).

Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 годах соответственно.

«Поздравляю Париж с Олимпиадой-2024 и Лос-Анджелес с Олимпиадой-2028! Трудно представить другой выбор. Обеспечить стабильность Олимпийских игр для спортсменов со всего мира на 11 лет вперед — это что-то удивительное», - сказал президент МОКа Томас Бах.

По его словам, это два города «двух великих стран», обладающих богатой историей Олимпийских игр.

В свою очередь власти Парижа и Лос-Анджелеса выразили благодарность комитету за его решение.

«Сегодня я рада пригласить вас присоединиться к большой семье парижан, семье, которая принадлежит всему миру. Я очень горда нашей командой, очень взволнована, что мы вернули Игры в Париж», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

По словам главы Лос-Анджелеса Эрика Горсетти, проведение соревнований «не препятствует» прогрессу города, а сами Игры являются «силой, которая поможет переосмыслить Лос-Анджелес как лучший город в мире».

Как сообщает NBC News, до официального оглашения представители Лос-Анджелеса и Парижа по 25 минут выступали с речью, показывали видео и презентации. От Парижа в том числе было показано заранее записанное видеообращение президента страны Эмманюэля Макрона. «Я хотел бы вновь подчеркнуть полную приверженность Франции этим Играм. В нашем мире сегодня отстаивать ценности Олимпиады — означает работать над более широким подходом для более устойчивого общества», - сказал Макрон.

Как отмечает телеканал ABC, в Париже из бюджета на строительство спортивных объектов и модернизацию уже построенных заложено более $892 млн. По данным ABC, арена для водных видов спорта будет построена возле стадиона «Стад де Франс», который станет центральным стадионом летней Олимпиады. Власти города также планируют задействовать теннисный комплекс Roland Garros, его расширение будет вестись за счет частных источников финансирования. Также в Париже планируют очистить реку Сену для проведения на ней соревнований по триатлону.

Власти Лос-Анджелеса утверждают, по данным ABC, что город не нуждается в строительстве новых спортивных объектов. Планируется, что церемония открытия пройдет на новом стадионе Los Angeles Chargers. Всего на проведение Олимпиады власти города намерены потратить более $5,3 млрд.

МОК в июле принял решение после выхода четырех из шести городов — претендентов на Олимпиаду-2024 «выдать» Парижу и Лос-Анджелесу по Олимпиаде с условием, что оба города не будут участвовать в голосовании.

Изначально на проведение Олимпийских игр в 2024 году претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, однако заявки подтвердили только два последних города. Как уточняет Reuters, города отказались от проведения соревнований из-за высоких расходов и «сложности организации» Олимпиады.

Еще в конце мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что летние Олимпийские игры 2024 года могут пройти в Париже, а Олимпиада-2028 — в Лос-Анджелесе. Источники газеты утверждали, что для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно».

The Wall Street Journal уточняла, что обсуждение столиц крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось, когда ​глава МОКа Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем Олимпийского комитета США​ Ларри Пробстом.

Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио. Предыдущие Игры состоялись в прошлом году в Рио-де-Жанейро.