Последнее обновление: 13.09.2017 17:15

Китай хочет перейти на биоэтанол в качестве автомобильного топлива

Власти Китая планируют к 2020 году обеспечить все условия для полноценного использования биоэтанола в качестве топлива для автомобилей по всей стране, говорится в совместном заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам КНР и Национальной энергетической администрации (NEA).

Согласно принятой в среду программе по развитию производства и применения биоэтанола, Китай намерен создать современную систему для производства жидкого биотоплива, качество которого должно соответствовать международным стандартам, и необходимую инфраструктуру для его использования по всей стране.

Планируется обеспечить надежную защиту для поставок биоэтанола и контроль его производства, поощрять инновации и развитие в этой области, а также вести активную работу по популяризации применения среди автомобилистов именно этого вида топлива.

Отмечается, что в нынешних условиях увеличение производства биотоплива на основе этанола и продвижение его использования имеет важное практическое и стратегическое значение для страны. Эти меры должны поспособствовать наилучшей оптимизации энергетической структуры, благоприятно повлиять на экологию и окружающую среду.

Помимо этого, расширение использования биоэтанола положительно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли и станет важно именно для развития региональной экономики.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование