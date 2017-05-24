В Германии более 200 полицейских провели обыск в офисах Daimler

Около 230 полицейских и 23 работника прокуратуры провели во вторник обыски в 11 офисных зданиях немецкого автомобилестроительного концерна Daimler. Следственные действия прошли в Берлине, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Саксонии. Искали полицейские "улики и носители данных" в связи с незаконной рекламой и "манипуляциями с уровнем выхлопных газов на дизельных моделях Daimler".

Информация о том, что у международных юридических органов - в частности, у американского Минюста - есть вопросы к Daimler в связи с подозрением в манипуляциях уровня выхлопов, появилась еще в апреле 2016 года. Однако масштаб нынешних обысков все равно стал неожиданностью, пишет агентство dpa.

"Долго считалось, что в "дизельном вопросе" только Volkswagen является "черной овцой", - говорит директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer), - однако после обысков у Daimler, Fiat, Renault и других автомобилестроителей, целая отрасль оказывается под подозрением".

Как выяснилось в сентябре 2015 года, Volkswagen манипулировал данными экологических тестов, определявших уровень выхлопных газов на машинах с дизельными двигателями. Результатом этого скандала, прозванного "дизельгейтом", стали невиданные до сих пор по своим масштабам отзывы автомобилей для переоснащения, а также многомиллиардные убытки и штрафные санкции.