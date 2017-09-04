Мадридские галереи станут временно бесплатными

В Мадриде с 14 по 16 сентября пройдет традиционное ежегодное мероприятие Apertura Madrid Gallery Weekend, в рамках которого будут бесплатно работать 46 галерей современного искусства.

На Apertura Madrid Gallery Weekend можно будет увидеть современную живопись, фотографии, инсталляции и скульптуры. В общей сложности в мадридских галереях будут представлены работы 400 авторов, пишет 34travel.

Мероприятие посетят известные коллекционеры и руководители музеев из Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании, Индии и стран Латинской Америки.

В эти дни вход во все столичные галереи, где будут выставляться произведения современного искусства, будет свободным. Исключения составят встречи с участием профессиональных экспертов и коллекционеров, попасть на которые можно только по специальному приглашению.