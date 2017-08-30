Последнее обновление: 30.08.2017 18:08

Уникальные древнеримские саркофаги нашли у футбольного стадиона в Риме

Ученые нашли в районе футбольной арены "Стадио Олимпико" в Риме два уникальных саркофага из мрамора возрастом почти две тысячи лет, сообщает сообщает местное издание ANSA.

В гробницах были похоронены представители древнеримской знати. Один из саркофагов украшен барельефом.

"Предварительный анализ показал, что саркофаги относятся примерно к III-IV векам нашей эры, однако окончательные данные будут обнародованы после тщательного изучения", - заявил представитель команды археологов под руководством доктора Марины Пираномонте.

Находки перевезли в специальную лабораторию в Риме. Подробные данные, по словам ученых, планируется обнародовать уже осенью.

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