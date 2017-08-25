Съемки фильма «Лето» Серебренникова остановят из-за ареста режиссера

Съемки фильма «Лето» о музыканте Викторе Цое режиссера Кирилла Серебренникова приостановят из-за домашнего ареста режиссера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера этого фильма Илью Стюарта.

По словам продюсера, съемочный процесс заморозят после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать с режиссером и по его «заметкам».

Стюарт отметил, что фильм Серебренникова не могут доснять без его участия, так как он является режиссером и близким другом съемочной группы. «Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — добавил продюсер.

Стюарт выразил надежду, что фильм «Лето» всё же доснимут.

«Все наши мысли с Кириллом Семеновичем (Серебренниковым)», — подытожил он.​

Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова сотрудники СК задержали 22 августа в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, где он остановился, приехав на съемки фильма «Лето». Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Дело касается хищения выделенных государством в 2011–2014 годах не менее 68 млн руб. на реализацию культурного проекта «Платформа». Серебренников отрицает свою вину.

23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. При согласии следователя ему предоставят возможность посещать театр для работы.

О начале съемок фильма «Лето» Серебренников заявил на своей странице в Facebook 27 июля. Фильм повествует о молодости петербургского рок-музыканта Виктора Цоя. В апреле режиссер сообщил ТАСС, что картина будет основываться на малоизвестных фактах биографии Цоя. По его словам, это будет не байопик о всей жизни музыканта.