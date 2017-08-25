Последнее обновление: 25.08.2017 17:31

Лукашенко ждет от хоккеистов "Динамо-Минск" зрелищный и результативный хоккей

Лукашенко ждет от хоккеистов "Динамо-Минск" зрелищный и результативный хоккей.

Игрокам и тренерскому составу клуба он поведал о причинах нынешней встречи.

"Она почти не имеет ничего общего с вашей прошедшей безликой игрой. Я думаю, вы сами себе дали оценку за эту игру. Если говорить по поводу вашего старта в Континентальной хоккейной лиге, я особо не напрягаюсь. Я понимаю, что собрались вы совсем недавно. Можно сказать, что предсезонная подготовка не сложилась по разным причинам. Поэтому будем ждать ваших хороших игр. Думаю, что, имея те кондиции физические, которые у вас на сегодня присутствуют, вы сможете в ближайшие 2-3 игры организоваться и показывать достойный хоккей. По крайней мере, все у вас для этого есть", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

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