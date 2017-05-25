Лукашенко приравнял хоккей к идеологии, потребовал отдачи и результатов

Лукашенко сегодня потребовал отдачи и результатов от белорусского хоккея на совещании по развитию в стране данного вида спорта.

Во вступительном слове он сразу подчеркнул, что состояние дел в хоккее обсуждается на отдельном совещании у него не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина состоит в том, что хоккей, наряду с футболом - наиболее массовые виды спорта.

"Ими не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные, - возмутился он. - Мы провалили Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира".

По мнению Лукашенко, определенные пораженческие настроения присутствуют и среди самих хоккеистов: "Интервью давали сами хоккеисты перед последними двумя играми. И говорили об одном: никто о плей-офф уже не думает, дай бог бы удержаться в этом высшем дивизионе. Настроения такие у хоккеистов - это отдельный разговор".

По его словам, также оставляет желать лучшего игра ведущего клуба - минского "Динамо".

"По крайней мере, не выполнили то, что обещали. Да и в целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что деньги в этот вид спорта вкладываются немалые - 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников.

"Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен - абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная", - продолжил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву.

"А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырем сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду!" - заявил Лукашенко.

В ходе совещания он также потребовал в хоккее платить хорошие деньги только за конкретный результат.

"Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, - заявил он. - Будет результат - будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать".

Лукашенко подчеркнул, что авансирование за игру должно быть минимальным, а дальнейшие выплаты производиться только за результат.

"А то каждый на "Мерседесе" ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь", - заключил он.