Уникальную аттракцию вновь открыли для туристов в Китае

После 2,5 лет реставрации гроты Тяньлуншань неподалеку от города Тайюань в провинции Шаньси снова был открыты для посещения.

Как сообщает Xinhua, в турзоне, где до проведения работ существовали риск камнепада и проблема дождевой эрозии, были укреплены горные склоны, окружающие гроты, а трещины зацементированы. Над пещерами рабочие выкопали сточные канавы. Также были отреставрированы пешеходные тропы и перила для обеспечения безопасности посетителей.

Реставрационные работы, начавшиеся в ноябре 2014 года, стоили более 1,5 млн долларов.

Ведомства по делам культурных ценностей проверили объект после реставрации и подтвердили, что он снова может быть открыт для посетителей.

Гроты Тяньлуншань известны своими буддистскими скульптурами, самые ранние из которых появились там во времена династии Восточная Вэй (534-550 гг.). Всего на территории объекта размещены 25 гротов, созданных за годы правления пяти китайских династий.