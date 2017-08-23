Тренер БАТЭ взял на матч с "Александрией" 20 футболистов

Главный тренер белорусской футбольной команды БАТЭ Александр Ермакович взял с собой на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против украинского клуба "Александрия" двадцать игроков.
Как сообщает официальный сайт БАТЭ, состав команды следующий: вратари - Сергей Веремко, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники - Юрица Булят, Максим Володько, Виталий Гайдучик, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Евгений Яблонский;
полузащитники - Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Володько, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Игорь Стасевич;
нападающие - Михаил Гордейчук, Виталий Родионов, Николай Сигневич, Яссе Туоминен.
Поединок пройдет в Александрии 24 августа и начнется в 20.00 по местному времени. Первая игра в Борисове завершилась вничью - 1:1.