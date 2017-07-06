Последнее обновление: 06.07.2017 17:15

Бубка проинспектирует Минск - столицу Европейских игр-2019

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член исполкома МОК Сергей Бубка вошел в состав координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Минске.

О соответствующем назначении официальным письмом сообщил исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Косьянчич, рассказали в пресс-службе НОК.

"Раньше Сергей Бубка работал членом Координационной комиссии МОК по подготовке к Олимпийским играм 2008 года в Пекине и Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, возглавлял комиссию по подготовке к первым в истории Юношеским олимпийских игр 2010 года в Сингапуре", - отметили в пресс-службе.

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