Три российских спутника не выходят на связь - СМИ

Три российских спутника не вышли на связь после запуска на орбиту в середине июля.

Речь идет о двух аппаратах дистанционного зондирования Земли МКА-Н, разработанных российской частной компанией "Даурия Аэроспейс" по заказу "Роскосмоса", и микроспутнике "Искра-МАИ-85", созданном в студенческом конструкторском бюро при Московском авиационном институте, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. Причины технического сбоя пока никому не понятны", - прокомментировал ситуацию с МКА-Н собеседник газеты.

В "Роскосмосе" от комментариев воздержались. Источник в российской госкорпорации сообщил "Известиям", что к "Даурии Аэроспейс" могут быть предъявлены финансовые претензии, если технические проблемы не удастся решить.

В начале 2017 года "Роскосмос" отозвал двигатели ракет-носителей "Протон-М", использующихся для вывода на орбиту спутников, из-за технологических проблем, которые вскрылись в ходе испытаний. Систематические неудачи при запуске преследуют этот тип ракеты-носителя с 2010 года. В результате аварии в мае 2015 года ракета не сумела вывести на орбиту мексиканский спутник связи - за минуту до планового разделения третьей ступени и головной части произошла нештатная ситуация, и они сгорели над Забайкальским краем. Причиной крушения тогда была названа ошибка в конструкции одного из двигателей.