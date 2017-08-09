EIA: Нефтедобыча в США в 2018 году может стать рекордной

Нефтедобыча в США в следующем году достигнет рекордного уровня, прогнозируют в Управлении энергетической информации (EIA) США, сообщает Dow Jones.

В EIA ожидают, что средняя нефтедобыча в США в 2018 году достигнет 9,9 млн баррелей в день, что станет рекордным среднегодовым уровнем за всю историю расчетов в США. Предыдущий рекорд средней нефтедобычи на уровне 9,6 млн баррелей в день был достигнут в 1970 году.

Нефтедобыча в США в 2016 году в среднем составила 8,9 млн баррелей в день, а в 2017 году может достигнуть 9,3 млн баррелей в день, прогнозируют в EIA.