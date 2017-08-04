Цены на нефть усилили снижение на данных о росте объемов добычи и экспорта стран ОПЕК

Мировые цены на нефть продолжают снижение днем в пятницу на фоне появления данных об увеличении объемов добычи нефти в странах ОПЕК в июле и рекордно высоких показателях ее экспорта из исследования экспертов агентства Рейтер Thomson Reuters Oil Research.

По состоянию на 14.19 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,50% - до 51,75 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,47%, до 48,80 доллара за баррель.

По данным агентства, экспорт нефти странами ОПЕК в июле достиг рекордных показателей. "Экспорт в июле вырос на 370 тысяч баррелей нефти в день, достигнув уровня в 26,11 миллиона баррелей в сутки. Самое большое увеличение экспортного потока приходится на Нигерию", - указывает агентство.

Кроме того, по данным этого исследования, добыча нефти в странах ОПЕК в июле достигла рекордного уровня за текущий год из-за увеличения добычи в Ливии. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Ранее в пятницу "Роснефть"ROSN +0,17% также сообщила об увеличении добычи жидких углеводородов в первом полугодии на 12%, до 4,59 миллиона баррелей в сутки, несмотря на то, что во втором квартале этот показатель сократился из-за сделки ОПЕК+.