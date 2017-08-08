Цена нефти замедлила снижение в ожидании новостей от мониторингового комитета ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник вечером замедлили снижение в ожидании новостей со встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.17 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,44% - до 52,20 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,63% - до 49,27 доллара за баррель.

Заседание технического комитета ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа проводится для того, чтобы лучше понять сложности и проблемы, с которыми сталкиваются участники соглашения. Комитет также должен оценить, как можно улучшить уровень выполнения соглашения для скорейшего восстановления баланса на мировом рынке нефти, сообщили ранее в ОПЕК.

"Все, с кем я разговаривал, ожидают, что завтрашнее заседание будет очень позитивным", - приводит агентство Блумберг комментарий директора Energy Analytics Group LLC Томаса Финлона (Thomas Finlon).

Министерский мониторинговый комитет и технический комитет экспертов ОПЕК+ были созданы для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий. В комитеты входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ. Однако в Абу-Даби будут присутствовать не все участники комитетов, поскольку некоторые делегировали председателям свои обязанности по проведению этих встреч. Ранее в понедельник агентство со ссылкой на источники сообщило, что эксперты из России и Кувейта начали встречи с представителями Ирака, ОАЭ, Казахстана и Малайзии по поводу выполнения договоренностей о сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.