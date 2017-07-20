Последнее обновление: 20.07.2017 14:57

С 1 октября сдающие иностранцам жилье должны информировать ОВД о них в течение 3-х часов

С 1 октября 2017 года гостиницы, санатории, агроусадьбы, а также юрлица и ИП, которые сдают жилье туристам, должны будут в течение трех часов сообщить в органы внутренних дел информацию о заселившихся иностранцах.

«Изменяется порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем (поднаем) жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства. С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться посредством информационных ресурсов (систем) МВД Беларуси или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным», - сообщает пресс-служба МВД.

До указанной даты информация передается по каналам электронной связи или нарочным.

Отметим, что ранее срок предоставления информации об иностранцах составлял 24 часа с момента заселения.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование