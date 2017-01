WSJ узнала причину возгорания батарей в Galaxy Note 7

Samsung в ходе расследования выяснила причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7, приведшего к прекращению их производства и миллиардным убыткам для южнокорейской компании.

Как сообщает The Wall Street Journal ​(WSJ) со ссылкой на осведомленные источники, проведенное Samsung расследование продемонстрировало, что некоторые аккумуляторные батареи в смартфонах оказались слишком большими, а потому перегревались. В некоторых случаях был обнаружен производственный брак.

Выяснилось, что перегревались батареи, изготовленные дочерней компанией Samsung. Однако проблемы были и с аккумуляторами, произведенными гонконгской фирмой Amperex Technology.

В расследовании участвовали несколько компаний со стороны, которые выступали как независимые исследователи.

Ожидается, что официально южнокорейская компания опубликует результаты расследования в ближайший понедельник.

Сообщения о самопроизвольном возгорании смартфонов Galaxy Note 7 стали появляться в августе 2016 года. По этой причине Федеральное авиационное агентство США запретило подниматься на борт с этими устройствами. Именно тогда стартовало первое расследование, а корейские аккумуляторы перестали вставлять в телефоны.

Позже Samsung была вынуждена отозвать с рынка 2,5 млн Galaxy Note 7, а затем и вовсе прекратить производство этой модели. По данным WSJ, общие убытки компании из-за этой истории составили порядка $5 млрд.

8 ноября Samsung разместила извинения за случившееся в трех американских газетах: The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal.