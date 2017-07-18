Последнее обновление: 18.07.2017 17:10

Канадская галерея выпустила приложение, «оживляющее» картины из ее коллекции

Художественная галерея в Онтарио представила мобильное приложение ReBlink, «оживляющее» картины.

Для достижения результата гостям галереи нужно открыть программу во время посещения выставки и навести камеру смартфона на одно из полотен, пишет Bird in Flight.

С помощью ReBlink посетители смогут увидеть не просто анимированные картины, но и их осовремененные версии. На некоторых полотнах появятся объекты, характерные для XXI века, на других — персонажи, которые начнут позировать для посетителей, делать селфи или просто сидеть, уткнувшись в свои смартфоны.

ReBlink (Long player) from Impossible Things on Vimeo.

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