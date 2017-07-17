Правительство РБ внесло коррективы в оплату труда педработников

Постановлением Совмина № 530 от 14.07.2017 г. внесены коррективы в оплату труда педагогических работников за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности.

"Ггосударственные учреждения образования, реализующие образовательные программы дополнительного образования на платной основе, при оплате труда педагогических работников (кроме руководителей), участвующих в реализации содержания таких образовательных программ, за счет внебюджетных средств, полученных от указанной деятельности, могут применять тарифную ставку первого разряда в размере, не превышающем двукратного размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций", - сообщается на сайте правительства.

Тарифная ставка первого разряда, определяемая государственным учреждением образования в размерах, предусмотренных настоящим постановлением, подлежит согласованию с государственным органом, в подчинении которого находится данное учреждение образования (учредителем).

"Постановление принято в целях совершенствования оплаты труда педагогических работников государственных учреждений образования и на основании статей 61 и 63 Трудового кодекса Республики Беларусь", - поясняется в комментарии.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.