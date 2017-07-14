Кинопремия "Эмми" объявила номинантов

В Лос-Анджелесе объявили номинантов, которые поборются за 69 премию «Эмми».

В категории «Лучшая драма» представлены сериалы «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Карточный домик», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир Дикого Запада».

В номинации «Лучшая комедия» выдвинуты «Атланта», «Черная комедия», «Мастер не на все руки», «Американская семейка», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Вице-президент».

За звание «Лучший актер драмы» поборются Мэттью Риз («Американцы»), Боб Оденкерк («Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Энтони Хопкинс («Мир Дикого Запада»), а также Стерлинг Браун и Майло Вентимилья («Это мы»).

В категории «Лучшая драматическая актриса» выдвинуты Кери Рассел («Американцы»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство») и Робин Райт («Карточный домик»).

Номинантов объявляли актеры Шемар Мур («Мыслить как преступник») и Анна Кламски («Вице-президент», «Ганнибал»).

Полный список номинантов и сериалов опубликован на сайте кинопремии.

69 церемония награждения кинопремией "Эмми" состоится 17 сентяря в Лос-Анджелесе.