МОК отказал организаторам Олимпиады в Рио в дополнительном кредите

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался выделить организаторам летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро дополнительный многомиллионный кредит на покрытие оставшегося дефицита средств, сообщило агентство спортивных новостей SID в понедельник, 10 июля.

По его сведениям, президент национального олимпийского комитета Бразилии Карлуш Артур Нузман, одновременно возглавляющий оргкомитет Олимпиады в Рио, на встрече в кулуарах заседания МОК в Лозанне не смог предоставить руководству международного комитета требуемых деталей и гарантий со стороны государства.

Дефицит оргкомитета летних Игр-2016 составляет около 30 млн евро, сообщил пресс-секретарь оргкомитета Марио Андрада. Организаторы Олимпиады вновь обратились к МОК с просьбой о финансовой помощи, поскольку из-за нехватки средств, вызванной глубоким экономическим кризисом в Бразилии, Рио-де-Жанейро и одноименный бразильский штат не способны выполнить финансовые обязательства на сумму свыше 26 млн евро.

В свою очередь руководство МОК в официальном заявлении указало, что все его финансовые обязательства перед оргкомитетом в Рио выполнены в полном объеме. На проведение Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году МОК выделил 1,34 млрд евро в виде прямых инвестиций и по каналам спонсоров.

Бюджет Олимпиады в Рио, согласно последним данным, составил в пересчете 11 млрд евро.