Британия построит первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов

В Великобритании построят первый в мире коммерческий центр подготовки астронавтов.

В качестве места для строительства была отобрана ныне действующая, но планируемая к закрытию в 2020 году база Хенлоу, принадлежащая ВВС Великобритании и находящаяся в графстве Бедфордшир. Проект, получивший название Blue Abyss, оценен в 120 миллионов британских фунтов и является частью многомиллионного плана по переоборудованию бывшей военной базы в новый высокотехнологичный центр разработок и инноваций, сообщает hi-news.

Как отмечается, на территории базы будет построен бассейн для подводных тренировок глубиной 50 метров, отель на 120 номеров, тренировочный центр для астронавтов, а также центр физических подготовок, в котором дайверы, будущие и действующие астронавты, а также атлеты смогут проводить свои подготовки на самом высоком уровне.

Весьма удобно, что на территории военной базы, которая будет закрыта в 2020 году, уже имеются несколько центров с оборудованием, необходимым для подготовки астронавтов к суровым космическим условиям. Например, здесь имеется так называемая центрифуга, позволяющая готовить людей к серьезным физическим перегрузкам.

Следует отметить, что имеющийся здесь бассейн будет в три раза глубже использующегося аэрокосмическим агентством NASA 12-метрового бассейна Neutral Buoyancy Laboratory для подготовки своих астронавтов. При этом доступ к нему можно будет получить не только в рамках подготовки к очередным космическим проектам. Компании, занимающиеся морской добычей нефти, а также возобновляемой энергией, тоже смогут получить доступ к новому бассейну Blue Abyss и использовать его в качестве площадки для проверки своего нового высокотехнологичного оборудования.

Весьма вероятно, что новость о строительстве нового центра Blue Abyss стала результатом объявленного на прошлой неделе желания британского правительства по расширению участия Великобритании в мировой космической индустрии. Принятый так называемый «Билль о космической индустрии» описывает пути для создания первого для Великобритании космического порта, а также инфраструктуры, необходимых для проведения вертикальных запусков ракет, космопланов и спутников.

Главным архитектором центра Blue Abyss был выбран Робин Партингтон, отвечавший за строительство лондонского небоскреба Мэри-Экс. Вероятнее всего, строительство начнется уже в конце этого года, а в эксплуатацию центр будет введен в 2019 году. После своего открытия Blue Abyss сможет обеспечить 160 рабочих мест.